Paris : 110 personnes verbalisées à la sortie d'un restaurant clandestin

publié le 10/04/2021 à 19:39

Malgré le confinement et la fermeture des restaurants, certains font le plein de clients discrètement et clandestinement. La police est intervenue vendredi 9 avril dans la soirée, dans un établissement du 19e arrondissement de Paris, pour mettre terme à un dîner auquel participaient 110 convives.

Vers 22h45, un voisin a appelé la police pour tapage nocturne. Il y a bien eu flagrant délit, contrairement aux dernières affaires de dîners clandestins. L'intervention s'est déroulée dans le calme, selon une source policière. Les forces de l'ordre se sont placées à la sortie et ont distribué une belle série d'amendes à 135 euros pour non-respect des mesures sanitaires, soit 14.850 euros au total.

Le gérant et l'organisateur étaient toujours en garde à vue samedi 10 avril en début de soirée. Ils ont été interpellés et devraient être mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé.