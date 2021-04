Mosquées : où en sont les enquêtes annoncées par Darmanin ?

publié le 09/04/2021 à 14:47

À Pantin, en Seine-Saint-Denis, les fidèles de la mosquée peuvent retourner prier depuis ce vendredi 9 avril. Fermé en octobre dernier après la mort de Samuel Paty, l'établissement rouvre ses portes avec à sa tête un nouveau recteur et un nouvel imam.

L'occasion de faire le point sur les enquêtes et les fermetures annoncées par le ministère de l'Intérieur, des associations et des mosquées étaient visées par des contrôles. Gérald Darmanin avait promis de renforcer et multiplier ces fermetures.

Selon le dernier bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur, 89 lieux de culte musulmans soupçonnés de séparatisme font l'objet d'un suivi particulier par les services de renseignement. 25 d'entre eux ont été fermés, la moitié pour non-respect des normes de sécurité, d'autres pour infractions aux règles sanitaires.

Des associations dans le viseur

Seule la mosquée de Pantin était ciblée pour des soupçons de liens avec une activité terroriste. Mais Beauvau ne cible pas seulement les lieux de culte : des associations sont également dans le viseur.

Outre la dissolution très médiatique de Baraka City ou du Collectif contre l'islamophobie en France, le ministère s'intéresse également aux plus petites structures. 793 contrôles ont eu lieu sur le territoire en février dernier, 41 établissements ont été fermés et plus de 370.000 euros d'aides publiques devraient être récupérés.