Coronavirus : Macron prend la parole " pour rassurer les Français", dit Bost

publié le 12/03/2020 à 08:35

Le président Emmanuel Macron prendra la parole ce jeudi 12 mars, à 20 heures, sur la crise du coronavirus. C'est la première fois qu'il s'adressera aux Français depuis le début de la crise sanitaire. Et ce sera un moment important du quinquennat : d'abord, parce que l'Elysée l'a annoncé avec plus de 24 heures d'avance.

C'est une allocution, une forme d'expression réservée aux circonstances particulières. C'est-à dire-qu'il ne s'agit pas de faire le point quotidien de l'épidémie mais bel et bien de préparer le pays à une nouvelle étape de la maladie et brasser tous les défis qui nous attendent. Les défis sanitaires, économiques et démocratiques. Parce que le coronavirus est en train de chambouler tout l'agenda du quinquennat.

Normalement, après les élections municipales, Emmanuel Macron devait parler écologie. La convention citoyenne pour le climat doit sortir ses propositions "choc". Le mois prochain, il y a aussi au programme la question du séparatisme et le chantier de la dépendance. Ces sujets devaient amener une nouvelle phase d'ici 2022. Puis, les réformes économiques : la fin de l'ISF, le code du travail, l'assurance chômage, les retraites...etc. Il devait aussi enjamber les élections municipales, c’est-à-dire totalement ignorer les résultats.



Mais le constat que font plusieurs ministres, c'est que l'économie et l'emploi vont s'imposer comme la priorité numéro 1. Ils ne vont pas faire disparaître les autres soucis mais, au contraire, être largement au-dessus de toutes les autres.

Rassurer les Français avant tout

Le chef de l'Etat va d'abord rassurer les Français et expliquer autant que possible ce qui nous attend sur le plan sanitaire. C'est le "capitaine de crise" comme le résume l'un de ses conseillers.

Dans ces moments-là, le président de la République a un rôle particulier, qu'il est le seul à pouvoir tenir. Comme lors de la crise de 2008 ou après les attentats de 2015. La figure du chef de l'Etat est la seule qui peut "faire nation", pour tous, et qui peut porter une forme de message universel.



Le message de ce soir sera d’intérêt public et politique. Emmanuel Macron va dire comment nous devons faire face à cette "nouvelle" crise. Et ça, c’est de la politique dans le bon sens du terme. Des propositions émergent déjà de la part des oppositions : Les Républicains proposent leur solution pour aider les entreprises et le Parti socialiste propose de geler la baisse des indemnités chômages.