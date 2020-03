Coronavirus : à partir de quand parle-t-on d'une pandémie ?

publié le 12/03/2020 à 05:45

On ne parle plus seulement d'une épidémie de nouveau coronavirus Covid-19, mais à la suite d'une déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ce mercredi 11 mars, d'une pandémie. Cela exprime le caractère grave et mondial de l'épidémie en cours.

"On parle de pandémie en cas de propagation mondiale d’une nouvelle maladie, définit le site de l'OMS. L'impact ou la gravité tendent à être plus élevés en cas de pandémie, en partie à cause de la proportion plus importante de la population dépourvue de toute immunité préexistante au virus."

"Si un pourcentage élevé de la population est infectée, même si la proportion des sujets infectés contractant une forme grave est faible, le nombre total des cas graves peut devenir relativement important", note l'OMS. Au total, plus de 117.000 cas de contamination, dont 36.000 environ hors de Chine, ont été recensés dans plus de 100 pays et territoires, selon le dernier bilan établi par l'AFP.