Coronavirus : les certitudes impossibles des politiques durant la crise sanitaire

publié le 20/01/2021 à 09:16

Qu’il est dur de faire de la politique et de suivre l’opinion en ce moment. Les intuitions peuvent être trompeuses avec cette épidémie. Sur de nombreux sujets, les vérités d’un moment ne sont plus celles du lendemain. L’opinion des Français devient aussi trompeuse, si on s’en tient aux sondages. La politique devient une matière molle où ce qui accroche un jour est atténué ou démenti le lendemain.

L'exemple le plus flagrant est le sujet de la vaccination. Le gouvernement a fait ses premiers choix avec la peur des anti-vaccins. À tel point qu’à ce jour, Emmanuel Macron n’a toujours pas appelé à se faire vacciner. Entre-temps, environ 20% des Français, selon les études, ont changé d’avis sur les vaccins en moins d’un mois, et attendent maintenant leur piqure.

De mémoire de sondeurs, dans l’histoire récente, sur un sujet aussi partagé, c’est du jamais vu. Si nous élargissons la période et que nous regardons sur 6 mois, à la sortie du premier confinement les deux tiers des Français voulaient se faire vacciner. Dans cette crise, nos convictions font du yoyo. Donc avec un tel mouvement d’opinion, avoir des certitudes pour les politiques est moins évident.

Une pandémie qui oblige à gouverner sans certitudes

Alors forcément, tous vont vous dire qu’ils ne pilotent pas aux sondages, qu’avec leur connaissance du pays, des Français, leur histoire politique, ils n’ont pas besoin de sondage. En fait il faut pour eux moins suivre l’opinion que comprendre ce qui se passe. Et comprendre ce qui se passe en ce moment est compliqué.

Je vais vous donner un autre exemple : le passeport vaccinal. L’idée est que pour pouvoir retrouver une vie normale, aller au restaurant, au cinéma, partir en vacances, il faudra se signaler sur TousAntiCovid ou montrer son passeport tamponné Covid. Tout le monde sur l’échiquier politique le refuse, majorité comme oppositions, sauf l’UDI de Jean-Christophe Lagarde.

Mais les 6 Français sur 10 qui veulent un passeport vaccinal risquent d’attendre encore un peu. Par la nature même de l’épidémie, les certitudes scientifiques sont fragiles. Vous entendez chaque matin sur RTL la prudence des plus grands spécialistes. À partir de ce constat, faire de la politique est devenu hasardeux.

Même Emmanuel Macron revendiquait la semaine dernière de gouverner à la semaine, de changer de stratégie, d’alterner entre pilotage local et pilotage national. Mardi 19 janvier, aux vœux aux armées à Brest, le chef de l’État a résumé cette période étrange : "Avec l’impatience on ne voit que le quotidien, a-t-il dit. Chaque jour on peut expliquer comment on pouvait gagner la guerre d’hier. N’oublions jamais le temps long", a-t-il conclu. Autrement dit, la promesse du retour des jours heureux est encore un peu retardée.