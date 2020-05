publié le 29/04/2020 à 14:44

Décrié en raison de son intérêt prononcé pour l’hydroxychloroquine dans le traitement du coronavirus, le professeur Didier Raoult commente régulièrement l’actuelle épidémie de coronavirus. Ce fut de nouveau le cas mardi 28 avril, lorsque le médecin a jugé improbable qu’une deuxième vague d’infections survienne en France.

"On suit avec énormément de tests cette épidémie. On a eu un pic et depuis, on a une décroissance continue. C'est une courbe en cloche, typique des épidémies. La plupart du temps, ça se passe en une seule courbe", a ainsi estimé l’infectiologue dans ce document diffusé sur YouTube par l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection, situé à Marseille. Dès lors, a-t-il poursuivi, "l’histoire de rebond est une fantaisie inventée à partir de la grippe espagnole".

Le directeur de l’IHU a par ailleurs étayé son propos, indiquant que "dans le temps où on avait moins de moyens pour les contenir, les épidémies disparaissaient quand même". Les épidémies, selon Didier Raoult, "commencent, s'accélèrent, culminent - c'est le moment maximal de transmissibilité - et elles diminuent et disparaissent, et on ne sait pas pourquoi."

