Coronavirus : la réouverture des restaurants "dès que possible", promet Macron

publié le 14/01/2021 à 00:16

Les restaurants et bars rouvriront "dès que cela sera possible", a promis mercredi 13 janvier Emmanuel Macron. À l'occasion de la traditionnelle galette des rois de l'Élysée, le président a également salué "le courage" des professionnels de l'alimentation depuis le début de la crise liée au coronavirus. "Le virus va continuer à beaucoup peser dans les prochaines semaines", a prévenu le chef de l'État en s'adressant à des boulangers, pâtissiers et meilleurs ouvriers de France rassemblés devant une galette de 1,20 m d'envergure.

Emmanuel Macron a promis de "donner de la visibilité" au secteur des métiers de bouche, notamment sur la fermeture des bars et restaurants, qui a été étendue jusqu'à la mi-février. "2020 a été très dure pour l'ensemble de vos métiers (...) Vous avez beaucoup souffert", a-t-il ajouté. La France "est l'un des pays qui a le plus protégé ceux qui travaillent" en apportant "un soutien massif et rapide", et "on doit continuer à le faire, en s'améliorant", a-t-il assuré.

Le dispositif d'aide sera maintenu lorsque la situation sanitaire s'améliorera et il faudra "accompagner les trésoreries (des entreprises) les plus fragiles" lors de la phase de reprise économique, selon lui. "Sans aide du gouvernement, beaucoup d'entre nous auraient baissé le rideau", a souligné le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNPBF), Dominique Anract.

La baguette au patrimoine mondial de l'humanité ?

Malgré la crise, Emmanuel Macron avait tenu à maintenir la tradition de l'Épiphanie qui se tient chaque année depuis 1975 à l'Elysée, où la galette des rois n'est jamais garnie d'une fève. Par précaution sanitaire, le gâteau n'a pas été partagé et dégusté au cours de la réception.

Le président s'est félicité du succès de la réforme de l'apprentissage, avec 440.000 contrats signés l'an dernier, dont 72.000 dans les métiers de bouche et 24.000 dans les seules boulangeries.

Emmanuel Macron s'est par ailleurs engagé à défendre à l'Unesco l'inscription de la baguette française - "250 grammes de magie et de perfection" - au patrimoine mondial de l'humanité. Elle "est l'image de la France dans le monde", a souligné le président de la CNPBF, à l'origine de la demande en 2018.