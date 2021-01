publié le 08/01/2021 à 13:44

Pierre a 38 ans et est gérant d’une brasserie, à Samois-sur-Seine (77). Comme tous les restaurateurs, il a dû fermer à la mi-mars, puis a repris son activité juste avant la saison d’été. La suite, tout le monde la connaît : à nouveau, en octobre 2020, Pierre est contraint de faire une demande de chômage partiel et de baisser ses rideaux.

Lors du premier confinement, Pierre fait une première demande de chômage partiel pour ses 5 salariés. À sa grande surprise, à ce moment-là, son comptable lui indique qu’un compte est déjà ouvert, bien que ni Pierre, ni lui n’en soit à l’origine. Son indemnisation est par conséquent bloquée. Il appelle les services concernés, puis, sans réponse précise de leur part, décide de remettre cela à plus tard. Il avance les salaires de ses employés et rouvre sa brasserie le 28 mai, à l’instar de ses confrères.

Lors du deuxième confinement, il réitère sa demande de chômage partiel. Après de nombreux appels et échanges avec des agents administratifs, on lui explique que son numéro de SIRET a été usurpé. La personne malveillante aurait déclaré 28 salariés et ainsi détourné l’aide publique pour un butin estimé à 98.000 euros. Depuis, Pierre harcèle l’administration, en vain...

Pierre est clairement au bout du rouleau. Ses dettes augmentent de jour en jour. Il n'a plus de trésorerie et est à deux doigts du dépôt de bilan. Il aurait dû toucher environ 48.000 euros depuis le mois de mars, mais a dû tout avancer. Pendant ce temps, les prélèvements continuent de tous les côtés. Durant le mois de décembre, il n'a pas pu payer ses employés... Julien Courbet tente de l'aider pour que les services du chômage partiel régularisent au plus vite son compte pour qu'il puisse toucher les aides auxquels il a le droit.



