et AFP

publié le 24/10/2020 à 13:32

Les mesures restrictives liées à l'épidémie de coronavirus pourraient s'étendre dans le temps. Le ministre de la Santé Olivier Véran a défendu, ce samedi 23 octobre, devant l'Assemblée nationale, la prolongation jusqu'au 16 février de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à une "période qui sera longue et difficile".

Les députés examinent ce week-end le projet de loi qui vise à proroger ce régime d'exception, redéclenché le samedi 17 octobre, et qui permet notamment les couvre-feux dans une partie du pays. "Nous avons besoin de ce texte pour être efficace dans la période" de deuxième vague du coronavirus, a déclaré le ministre, au coup d'envoi des débats.

Ce n'est "pas un texte de conviction" mais "un texte de responsabilité pour nous permettre de protéger activement les Français dans cette période qui sera longue et difficile", a-t-il ajouté. Devant l'Assemblée nationale, Olivier Véran a aussi rappelé les derniers chiffres nationaux.

42.000 Français ont été diagnostiqués positifs à la Covid-19 en 24 heures, 2.000 patients supplémentaires ont été hospitalisés, 300 admis en réanimation, et près de 300 morts ont été comptabilisés à l'hôpital et dans les Ephad. La situation va "s'alourdir dans les prochains jours et semaines, quoi que nous fassions", a-t-il pronostiqué, du fait de la dynamique du virus.