Couvre-feu : comment les associations aident les plus démunis

publié le 24/10/2020 à 11:51

Depuis l'instauration du couvre-feu à 21 heures, les habitants des villes et départements concernés sont censés être chez eux la nuit tombée. Mais pour ceux qui n'ont pas de toit, l'heure du couvre-feu est synonyme d'une encore plus grande solitude, alors que le froid et la fin de l'année arrivent.

Les associations d'aide aux plus démunis jouent un rôle primordial et proposent, en plus des centres d'accueil d'urgence, des maraudes, des aides alimentaires, etc.

Zoom ce matin sur le travail d'Emmaüs France, qui propose un accueil de nuit dans le Ier arrondissement de Paris. Un lieu, avec des canapés, transformé en toit pour les SDF. Un lieu d'accueil, qui ouvre à 21 heures tous les soirs.