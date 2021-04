Coronavirus : Jean Castex tiendra une conférence de presse ce jeudi à 18h

Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran et Jean Castex le 31 mars 2021

publié le 22/04/2021 à 09:59

Le Premier ministre Jean Castex tiendra ce jeudi 22 avril une conférence de presse. Il sera accompagné des ministres de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et de la Santé Olivier Véran. Différents sujets seront abordés tels que celui des frontières, de la campagne de vaccination et de la rentrée scolaire des vacances de printemps qui devrait être assortie d'une vaste campagne de dépistage par autotests et tests salivaires.

L'exécutif pourrait afficher publiquement son objectif de lever progressivement les restrictions en mai, en supprimant la limite des 10 km le 3 mai et en rouvrant les terrasses mi-mai, grâce à l'accélération de la vaccination. De son côté l'objectif des 20 millions de primo-vaccinés restera très probablement d'actualité.

Concernant les frontières, Gabriel Attal a déjà annoncé que l'Inde rejoignait la liste des pays (Brésil, Chili, Argentine et Afrique du Sud) et du département de Guyane, dont les voyageurs seront soumis à un isolement obligatoire de dix jours à leur arrivée en France, en raison de la présence de variants jugés plus dangereux.