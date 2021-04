publié le 22/04/2021 à 03:11

Les élèves de maternelle et de primaire retourneront en classe dès lundi 26 avril, après une semaine d'enseignement à distance suivie de deux semaines de vacances, et le gouvernement travaille sur les aménagements à mettre en place pour éviter une recrudescence des cas de Covid-19 dans les écoles à la rentrée.

Selon des informations de BFMTV et France Inter, l'une des principales mesures devrait être la distribution à grande échelle de tests salivaires. L'objectif est d'arriver rapidement à un million de tests par semaine, contre à peine 300.000 avant les vacances. "C'est ce vers quoi on s'oriente", a confirmé une source au sein de l'exécutif à l'AFP. Mais ce chiffre est "un horizon à moyen terme, pas à court terme. Montée en puissance progressive, mais objectif atteignable". De même source, le protocole sanitaire déjà en vigueur dans certains départements avant les vacances sera étendu à tout le territoire, avec la fermeture d'une classe dès le premier cas de Covid constaté.



Selon France Inter, la distribution de tests salivaires commencerait dans une vingtaine de départements plus touchés par l'épidémie, notamment en Ile-de-France. La radio et la chaîne d'information en continu BFMTV évoquent également des autotests auxquels se soumettraient les lycéens une fois par semaine et les personnels adultes deux fois par semaine. Collégiens et lycéens reprendront les cours le 26 avril en distanciel et devraient retourner physiquement en classe à partir du 3 mai.

Le Premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront jeudi à 18h00 une conférence de presse lors de laquelle ces mesures pourraient être confirmées.