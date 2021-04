et Nicolas Barreiro

publié le 22/04/2021 à 08:15

La vaccination poursuit son avancée à bon rythme en France, et l'exécutif maintient son objectif de 20 millions de primo-vaccinés en France dès la mi-mai. Toutefois, même si tous les Français se vaccinent contre la Covid-19, "on ne se débarrassera pas de ce virus", assure Bruno Lina, membre du Conseil scientifique. Invité sur RTL ce jeudi 22 avril, le virologue explique néanmoins que le virus "ne donnera plus, à terme, de formes graves".

La France dénombre aujourd'hui environ 14 millions de primo-vaccinés, soit 18% de la population, auxquels on peut additionner les personnes immunisées car touchées par la maladie récemment. Au total, un peu moins de la moitié des Français sont donc résistants au virus. "Le moment où l'on voudra vraiment parler du temps d'après, c'est quand il y aura 85%, 90% voire 100% des Français" vaccinés pour ainsi atteindre une immunité collective, poursuit le virologue.



"D'ici deux à trois ans, soit on va avoir été infectés par ce virus, soit aura été vaccinés. Personne n'aura été ni infecté ni vacciné", assure le professeur Bruno Lina. À défaut de s'en débarrasser, "ce virus va évoluer (…) vers probablement moins de virulence", mais "cela va prendre plusieurs années", conclut le membre du Conseil scientifique.