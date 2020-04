Coronavirus : "Il faut un état d'urgence social", estime Olivier Faure sur RTL

publié le 13/04/2020 à 13:15

"Il y a des Français qui ne mangent pas à leur faim." En cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure s'est indigné lundi 13 avril des conditions de confinement d'une partie de la population, celle qui regroupe les plus démunis et les plus précaires. C'est pour quoi il demande des mesures d'urgence pour leur venir en aide.



"De la même façon qu’on a déclaré un état d'urgence sanitaire, il faut un état d’urgence social", a-t-il insisté sur RTL. Celui-ci permettrait d'assister par exemple "les étudiants qui ont des petits boulots et qui ne le font plus, qui vivent reclus dans leur cité universitaire, ou les enfants dans les familles défavorisées qui ont leur principal repas à la cantine, et qui, puisqu'il n'y a plus d’école, ne vont plus à la cantine".

Une aide nécessaire car, selon l'élu socialiste, le confinement est amené à durer. Emmanuel Macron doit d'ailleurs s'exprimer lundi soir à ce sujet. "La réalité c’est que le déconfinement dépend de moyens matériels qui ne sont pas là aujourd'hui", déplore Olivier Faure, faisant référence au manque de tests et à la pénurie de masques. Il estime que dans ce contexte, le Président doit "donner une perspective mais pas de date exacte".