publié le 26/04/2019 à 13:41

Au lendemain de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, Olivier Faure a commenté la prestation du président de la République : "Grand débat, petites réponses". Déçu, le premier secrétaire du parti socialiste en attendait plus du chef de l'État : "On attendait de lui qu'il vienne donner des réponses à une crise sociale qui dure depuis six mois, à une crise écologique et aussi à une crise démocratique. Au lieu de cela, nous avons eu des mesures tellement faibles par rapport à ce que l'on pouvait espérer".



Olivier Faure estime que la baisse de 5 milliards d'impôts est à double tranchant : "Je me réjouis pour celles et ceux qui en bénéficieront même si je me méfie parce qu'ils le payeront par une dégradation des services publics". Concernant les retraités modestes, avec la retraite minimum à 1.000 euros, il "approuve, d'autant plus que nous l'avions proposé il y a quelques mois pour les retraités agricoles."

Enfin, le premier secrétaire du parti socialiste regrette le grand virage social et écologique que beaucoup attendaient mais qui n'est jamais venu : "Il n'y a eu ni l'un, ni l'autre. Le grand oublié de cette allocution d'hier est l'écologie. Il était le président de la planète Great Again et devait être un modèle pour le monde entier. À part nous renvoyer vers une énième commission, on a pas vu grand chose".