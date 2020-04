Yvelines : en confinement, un étudiant d'HEC met fin à ses jours

publié le 08/04/2020 à 10:43

Un jeune homme de 23 ans, étudiant de l'école de commerce HEC à Jouy-en-Josas (Yvelines), a mis fin à ses jours dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 avril, sur le campus universitaire où il a dû rester pour le confinement.

Cet étudiant, originaire d'Inde, avait été examiné récemment par un expert psychiatre, selon l'information rapportée par Le Parisien. "Il souffrait de dépression sur fond d'éloignement familial et de confinement et aussi de pression liée à ses études", a précisé une source proche de l'enquête.

La victime a sauté du quatrième étage entre 1h30 et 2 heures du matin. Son corps a été retrouvé mardi matin. Secours et forces de l'ordre sont rapidement allés sur place après le signalement. Mais il était trop tard pour le réanimer. Une autopsie doit être pratiquée pour préciser les causes exactes de la mort.