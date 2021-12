Coronavirus : fallait-il reporter la rentrée scolaire après le 3 janvier ?

Crédit : Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La rentrée des classes aura bien lieu lundi 3 janvier. Malgré la progression du variant Omicron, particulièrement contagieux, à travers le territoire, le gouvernement a maintenu la date de la rentrée scolaire à lundi prochain. "Nous ne reporterons pas la rentrée, il n’y aura pas de distanciel dans les collèges et les lycées. Nous voulons maintenir les écoles ouvertes dans l'intérêt des enfants", a insisté Jean Castex, lundi.

Le conseil scientifique avait pourtant mis en garde les autorités contre le risque de bouleversement de l'organisation de l'école induit par les absences importantes que promet d'entraîner le virus chez les élèves et les enseignants.

Fallait-il reporter la rentrée scolaire ? L'école est-elle assez sécurisée pour faire face à la pandémie ? Quels moyens sont mis en oeuvre par les autorités pour protéger les élèves et enseignants ? Quelles mesures sont déployées par les établissements ? Prisca Thévenot, porte-parole de La République en Marche, et Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU et professeur de SES dans l’Essonne, ont débattu de ces questions en direct sur RTL à 8h20 ce mardi 28 décembre.