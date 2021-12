Quitter Facebook : comment supprimer son compte sur le réseau social

Et si c'était le bon moment pour quitter Facebook ? L'année écoulée a mis en lumière comme rarement la face sombre de l'entreprise de Mark Zuckeberg, son influence néfaste sur la société et, plus ennuyeux encore, la volonté de ses dirigeants de privilégier le profit au détriment de leur responsabilité démocratique.

Visé par plusieurs enquêtes antitrust en Europe et aux États-Unis, Facebook pourrait être sommé de réorganiser ses activités et de faire preuve de plus de transparence à l'avenir. Sans attendre leur dénouement, l'entreprise a déjà donné une nouvelle impulsion à son image de marque en renommant sa maison-mère Meta, en référence à sa récente orientation vers le métavers. Cela ne l'a pas empêchée d'être désignée comme la pire entreprise de l'année 2021 dans un sondage commandé par Yahoo Finance.

Que vous soyez préoccupé par votre vie privée en ligne ou par simple souhait de couper avec les réseaux sociaux, nous allons vous expliquer dans cet article comment vous débarrasser de votre compte Facebook.

Quitter Facebook n'est pas une mince affaire. En dix-sept années d'existence, le premier des réseaux sociaux s'est introduit de façon plus ou moins visible dans la vie privée de ses utilisateurs. Supprimer son compte ne suffit pas forcément à faire table rase de toutes les traces laissées sur les serveurs de l'entreprise. Vous devez aussi considérer les liens que vous avez avec les autres applications de son écosystème : souhaitez-vous aussi quitter Messenger, Instagram ou WhatsApp ?

Comment désactiver son compte

Il existe deux façons de supprimer votre compte Facebook. Mais une seule est définitive. Facebook donne la possibilité de désactiver votre compte ou de le supprimer pour de bon. La première est réversible et permet de réactiver le compte à tout moment. L'autre est une action permanente.

Dans les deux cas, vous devez vous rendre dans la section "Vos informations Facebook" en cliquant sur le triangle en haut à droite de la page d'accueil de Facebook, puis sur "Paramètres et confidentialité". Sélectionnez ensuite la rubrique "Désactivation et suppression".

Deux options sont alors proposées. La première, "Désactiver le compte", permet de mettre en sommeil votre compte, de le rendre hors-ligne en quelque sorte. Votre nom et vos photos n'apparaîtront plus sur la plateforme mais vous pourrez continuer à utiliser Messenger. Certaines informations resteront visibles, comme les messages que vous avez envoyés à vos amis. Vous pourrez réactiver le compte en vous connectant avec votre identifiant et votre mot de passe habituel par la suite.

Comment supprimer définitivement son compte

Pour supprimer définitivement son compte, il faut sélectionner la deuxième option. Pendant longtemps, cette fonction n'était pas directement accessible dans les paramètres du réseau social. Il fallait passer par les pages d'aides du service, selon un processus plus fastidieux.



Désormais, il suffit de cliquer sur "Supprimer le compte". Cette action est définitive, prévient Facebook. Lorsque vous supprimez votre compte, vous ne pouvez plus en récupérer le contenu ou les informations que vous avez partagées sur Facebook. Votre compte Messenger et tous vos messages sont aussi supprimés. Tout comme votre compte Oculus et les applications que vous avez achetées.

Après la suppression d'un compte Facebook, l'utilisateur dispose de 30 jours pour annuler sa décision Crédit : Facebook

Si vous sélectionnez cette option, Facebook vous rappellera les conséquences de cette action et vous suggérera de télécharger une archive de vos informations (selon un processus que nous vous décrirons dans un prochain article). Cela vous permettra de conserver vos photos ou l'historique de vos conversations, par exemple. Vous devez cliquer sur "Supprimer le compte" puis sur une boîte de dialogue de confirmation pour que la suppression soit effective.



Vous disposez d'un délai de trente jours pour annuler la procédure en vous reconnectant à votre compte par la suite. Au-delà d'un mois, la suppression sera irréversible. Vous devrez créer un nouveau compte si vous souhaitez revenir sur Facebook.



Facebook précise par ailleurs que la suppression de tout le contenu ajouté par l'utilisateur peut prendre jusqu'à trois mois pour être définitivement supprimé. Et "même même après 90 jours, il est possible que des copies de vos informations se trouvent toujours dans le système de sauvegarde qui nous permet de récupérer vos données en cas de catastrophe, d’erreur logicielle ou d’autre évènement entraînant une perte de données", indique l'entreprise. De plus, dans certains cas, Facebook est susceptible de conserver vos données pour des questions d’ordre juridique, d’infraction à nos conditions générales ou de prévention des risques.