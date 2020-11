Coronavirus et déconfinement : Jean Castex fait son auto-critique

publié le 18/11/2020 à 16:52

Trois heures. Jean Castex a été longuement interrogé le 17 novembre par les députés de la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Après Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Roselyne Bachelot ou encore Xavier Bertrand, le chef du gouvernement est à son tour revenu sur le déconfinement de mai dernier et aussi sur la stratégie des mois à venir.

Le premier ministre a ainsi esquissé un début d'analyse ouvrant la voie à une remise en cause du plan de sortie de confinement au printemps. "Peut-être, effectivement, que nous avons déconfiné un peu trop" l'Hexagone à partir de mai, a-t-il concédé. Une déclaration qui a une certaine résonnance de la part de l'architecte du déconfinement.

Le premier ministre a aussi pointé du doigt le comportement de certains Français qui jusqu'en octobre, ont "peut-être cru que cette épidémie était derrière nous, et que les gestes barrières n'ont pas été respectés avec suffisamment de zèle".

Une deuxième vague "prévue et anticipée"

Concernant la deuxième vague qui a frappé le pays en octobre, Jean Castex affirme que la stratégie d'endiguement a été "prévue et anticipée". Tout en soulignant qu'il était "extrêmement difficile d'anticiper la brutale accélération pandémique". Le premier ministre a nié tout "retard" dans la mise en place de mesures pour lutter contre la résurgence de l'épidémie avec le couvre-feu et le reconfinement. "J'estime que nous avons pris à chaque fois les décisions adaptées aux évolutions, pas toujours prévisibles", a-t-il déclaré devant les députés.

Pour l'avenir, Jean Castex souhaite anticiper davantage et "donner le maximum de visibilité" aux Français, afin de ne pas être dans une stratégie de "stop and go". Emmanuel Macron a d'ailleurs prévu de s'exprimer lors d'une allocation pour amorcer la stratégie de sortie progressive du confinement. "La phase suivante ne sera pas un retour à l'ante confinement", a précisé le chef du gouvernement.

Concernant la réouverture des commerces, Bruno Le Maire souhaite que cela se fasse pour le 27 novembre. Mais Jean Castex a évoqué devant la commission d'enquête de l'Assemblée une échéance "autour" du 1er décembre.

Le premier ministre a ainsi rappeler la ligne fixée à l'horizon : le vaccin. "Si les vaccins produisent tous leurs effets, qu'il n'y a pas de difficulté et qu'on est débarrassé de cette affaire, j'en serai le plus heureux", a-t-il expliqué. Autre rappel fait aux députés : le temps long. Jean Castex a en effet prévu une batterie de mesures qui devront selon toute vraisemblance s'appliquer jusqu'à l'été 2021.