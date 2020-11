Coronavirus : Jean Castex prépare des "règles" pour le pays sur "le temps long"

et AFP

publié le 14/11/2020 à 13:06

Il va falloir "vivre avec le virus sur le temps long". Jean Castex assure qu"il travaille à des "règles" pour le pays jusqu'à l'arrivée d'un vaccin contre le coronavirus, dans un entretien accordé au Monde ce samedi 14 novembre.

"Tant que nous n'aurons pas de vaccin, nous devons donner des perspectives sur les règles du jeu", déclare le chef du gouvernement, qui a présenté ce jeudi la stratégie jusque fin 2020, mais planche aussi sur la période au-delà, possiblement jusqu'à l'été. "Une certitude : les rassemblements festifs, familiaux dans des salles de fêtes ne pourront pas reprendre avant longtemps", a assuré le Premier ministre.

"De même, les bars et les restaurants qui font aussi partie des endroits de contamination forte ne pourront pas rouvrir dès le 1er décembre, contrairement aux magasins de jouets, par exemple", détaille-t-il. Ce jeudi 12 novembre, le Premier ministre a jugé possible, si la tendance à la légère baisse des cas de coronavirus se confirme, de prendre des mesures d'allègement à compter du 1er décembre "strictement limitées aux commerces", et sur la base d'un protocole renforcé.

"Le télétravail devra perdurer" dans les mois à venir

Dans un tweet samedi, Emmanuel Macron a estimé que "notre combat contre l'épidémie est collectif et les prochains jours seront décisifs". Le chef de l'État rappelle dans ce message les gestes pour "sauver des vies", "en classe, au bureau, à la maison".

Dans les mois à venir, "le télétravail devra perdurer, sur la base d'un équilibre à trouver dans les entreprises pour éviter le tout ou rien", ajoute Jean Castex dans Le Monde. Lundi, les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech ont affirmé que leur candidat vaccin était "efficace à 90%" contre la Covid-19, selon l'essai à grande échelle de phase 3 en cours. C'est la dernière étape avant une demande d'homologation, suscitant une vague d'espoir dans le monde.

Mais le gouvernement français reste sur ses gardes. "La perspective d'un vaccin se rapproche. Il y a le projet Pfizer, mais aussi beaucoup d'autres en phase d'essai. Il faut se préparer tout en restant prudent", juge le Premier ministre, qui assure avoir "déjà sécurisé les commandes".

"Ma crainte, c'est que les Français ne se fassent pas assez vacciner", souligne-t-il. Selon un sondage Ipsos publié en septembre, la France se situe parmi les pays où l'intention de recourir au vaccin est la plus faible. Ils ne seraient ainsi que 59% à se faire vacciner contre la Covid-19 en France, contre 74% au niveau mondial.