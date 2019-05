Les antidépresseurs sont-ils la seule réponse à la dépression ?

publié le 27/02/2019 à 07:00

Moral au plus bas, perte d'intérêt, anxiété, idées noires, stress, intense fatigue, troubles du sommeil, sentiment de dévalorisation... : la dépression est une véritable maladie qui prend du temps à être soignée. Une fois diagnostiquée, le traitement qui suit est bien souvent médicamenteux. 6 millions de Français prennent 1 à 2 antidépresseurs par jour. Est-ce la seule solution pour guérir ? Que penser des médecines douces, du développement personnel, du sport, de la luminothérapie, d'une alimentation spécifique ?

Invités

- Stéphany Orain-Pelissolo, psychologue et psychothérapeute, spécialiste des thérapies cognitives et comportementales, de l'EMDR et de la pleine conscience, auteure de Étreindre votre douleur, éteindre votre souffrance - La thérapie basée sur la pleine conscience

(Editions Odile Jacob)



- Antoine Pelissolo, psychiatre chef de service au sein des hôpitaux universitaires Henri-Mondor à Créteil et Professeur de médecine à l'université Paris-Est Créteil, auteur de Vous êtes votre meilleur psy - Allez mieux sans divan ni médicament (Editions Flammarion)

Étreindre votre douleur, éteindre votre souffrance - La thérapie basée sur la pleine conscience

Vous êtes votre meilleur psy - Allez mieux sans divan ni médicament (Editions Flammarion)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).