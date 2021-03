Confinement : faut-il une attestation pour se déplacer ?

publié le 19/03/2021 à 06:59

Après plusieurs jours de réflexions et de consultations, le gouvernement a annoncé ce jeudi que 16 départements dont ceux de l'Île-de-France et des Hauts-de-France seront confinés, à compter de vendredi minuit et pour 4 semaines.

"De nouvelles mesures de freinage interviendront à partir de ce vendredi soir minuit et pour quatre semaines", indique Jean Castex. Le confinement sera actif sept jours sur sept. Autre changement à venir, le début du couvre-feu sera décalé de 18h à 19h en métropole à partir de ce samedi. "Cet ajustement (...) concernera tous les départements et pas seulement" ceux "soumis (aux) mesures renforcées" pour freiner la circulation du virus, a précisé le chef du gouvernement.

Jean Castex a aussi indiqué lors de ces annonces qu'il sera possible de sortir en journée et "sans aucune de limitation de durée" dans les 16 départements qui seront confinés, avec une attestation et dans un rayon de 10 kilomètres. Mais les déplacements inter-régionaux seront quant à eux interdits sauf motifs impérieux ou professionnels.