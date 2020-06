Coronavirus : Emmanuel Macron salue "le retour des jours heureux"

et AFP

publié le 02/06/2020 à 15:50

"Le retour des jours heureux". Emmanuel Macron l'avait fixé comme un objectif lors d'une allocution en pleine pandémie de coronavirus. C'est désormais acté si l'on en croit un tweet du président de la République qui a salué ce mardi 2 juin la réouverture des cafés et restaurants. "Nul doute que les Français seront là pour retrouver cette part de l'esprit français, de notre culture et de notre art de vivre. En ces temps difficiles, l'État continuera à soutenir ce secteur", a-t-il ajouté.

Un message de liberté déjà amorcé par Édouard Philippe lors de la présentation de la phase 2 du déconfinement. "La liberté redevient la règle et l'interdiction constitue l'exception", avait-il déclaré tout en mettant en garde sur la responsabilité de chaque citoyen dans la lutte contre le coronavirus.

Apprécier un café en terrasse ou sauter dans un train direction la plage : les Français ont regagné une partie de leur liberté, même si la prudence reste de mise face au coronavirus qui a fait près de 30.000 morts en France et entraîné une profonde récession.

La réouverture des cafés, hôtels et restaurants signe le retour des jours heureux ! Nul doute que les Français seront là pour retrouver cette part de l’esprit français, de notre culture et de notre art de vivre. En ces temps difficiles, l'État continuera à soutenir ce secteur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2020

Grâce à la poursuite du ralentissement de l'épidémie depuis le début du déconfinement le 11 mai, le gouvernement a décidé le passage en phase 2, synonyme d'un quasi retour à la normale. Laissés de côté lors de la première phase du déconfinement le 11 mai, les cafés, bars et restaurants, sinistrés par plus de deux mois de fermeture, ont pu rouvrir avec cependant certaines conditions à respecter.

En zone orange (Île-de-France, Guyane, Mayotte), les régions davantage sous pression face au virus, seules les terrasses peuvent accueillir des clients. En zone verte, c'est également possible à l'intérieur, mais pas plus de dix clients par table et avec un mètre minimum entre chaque groupe. Mais certains établissements ne rouvriront pas tout de suite: trop compliqué ou pas rentable.

C'est aussi la fin de l'interdiction de se déplacer à plus de 100 km de chez soi, une mesure très attendue par des habitants de grandes villes avides de grand air ou des familles séparées par la distance pendant plus de deux mois. Après la réouverture des parcs et jardins partout le 30 mai, les plages, musées, monuments, zoos ou encore les théâtres vont pouvoir rouvrir progressivement, en respectant certaines règles de distanciation ou de port du masque. Pour les cinémas, il faudra attendre le 22 juin.