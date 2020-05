publié le 28/05/2020 à 17:04

L'appel d'Emmanuel Macron à Jean-Marie Bigard a fait couler beaucoup d'encre. Si le second a assuré dans les médias que le chef de l'État l'avait appelé pour lui demander son avis sur la situation des bars et café, il semblerait que la version officielle soit légèrement différente.

Patrick Sébastien, qui a servi d'intermédiaire entre les deux hommes, a tenu à clarifier les circonstances de cet appel, sur BFMTV. Selon lui, Emmanuel Macron "voulait l'appeler (Bigard, ndlr) pour lui parler de la liberté d'expression", mais "en aucun cas pour lui parler de politique", assure l'animateur. "Il ne l'a pas appelé pour lui demander son avis, mais Jean-Marie l'a fait, et il a bien fait", précise Patrick Sébastien.

Mais le résumé de cet appel dans les médias est loin d'avoir plu au chef de l'État. "Jean-Marie Bigard a profité de la conversation pour lui parler d'autre chose, mais je ne vous cache pas que le Président est assez fâché", explique Patrick Sébastien.

Jean-Marie c'est mon ami, mais il a déconné Patrick Sébastien





"Jean-Marie c'est mon ami, mais il a déconné. Le Président l'a appelé par gentillesse, pour le soutenir, lui dire qu'il tenait à la liberté d'expression, et il se retrouve à dire que Macron l'a appelé pour lui demander son avis, et il se met à lui cracher dessus", regrette Patrick Sébastien.

Selon l'animateur, Emmanuel Macron "en veut un peu" à Jean-Marie Bigard. "Il n'est pas trop content. Il me dit : 'Comment ça se fait que j'ai appelé ce garçon pour lui faire du bn'ien, et que je me retrouve à me faire insulter ?"

Bigard candidat en 2022 ?

À la suite de cet appel, Jean-Marie Bigard a assuré ne pas fermer la porte à une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2022. "Si cela peut aider le peuple à avoir une voix sincère, qui ne ferait partie d’aucun politique, oui ça pourrait me tenter" avait-il lancé sur BFMTV.