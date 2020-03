Emmanuel Macron et Donald Trump, en juin 2019

et AFP

publié le 27/03/2020 à 07:20

C'est officiel, les États-Unis ont dépassé la Chine et l'Italie en terme de nombre de cas recensés. Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé dans la nuit de jeudi 26 à vendredi 27 mars qu'il préparait avec le président américain, Donald Trump, et d'autres pays une "nouvelle initiative importante" face à la pandémie de coronavirus.

"Très bonne discussion avec @realDonaldTrump. Face à la crise du COVID-19, avec d'autres pays, nous préparons pour les prochains jours une nouvelle initiative importante", a tweeté le chef d'État français après un échange avec son homologue américain, sans donner autre précision.

De son côté, la Maison-Blanche a indiqué que les deux dirigeants avaient convenu de "l'importance d'une coopération étroite par le biais du G7, du G20 et du P5 (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu, ndlr) pour aider les organisations multilatérales, notamment l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, à éliminer rapidement la pandémie et à en minimiser l'impact économique".

Deux sommets internationaux consacrés aux efforts communs contre la maladie se sont tenus jeudi, un G20 extraordinaire et un sommet européen. Le nouveau coronavirus a déjà tué plus de 23.000 personnes dans le monde, dont les deux tiers en Europe, où près de 275.000 cas sont officiellement diagnostiqués, selon un comptage réalisé par l'AFP jeudi soir.

Les États-Unis et la France figurent parmi les pays les plus touchés par l'épidémie. Celle-ci progresse de façon exponentielle sur le sol américain. Le pays, qui avait initialement observé de loin la propagation du virus, pourrait bientôt devenir l'épicentre de la pandémie.

