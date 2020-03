Coronavirus : Martin Hirsch annonce le lancement d'une application

publié le 02/03/2020 à 10:18

Le coronavirus s'étend et la France prend diverses mesures pour limiter la propagation de l'épidémie : appel à limiter les déplacements non obligatoires, interdiction de rassemblement en milieu confiné de plus de 5.000 personnes, entre autres. Dans le domaine de la santé, la stratégie évolue également.

Le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a ainsi indiqué qu'une application mobile serait bientôt disponible. Celle-ci "pourra permettre à chacun d'avoir des informations et d'éventuellement se signaler" afin de contenir l'épidémie, protéger les hôpitaux et limiter les appels d'urgence, "car pour la grippe vous n'appelez pas le 15 sauf si ça ne va pas bien du tout."

En effet il est question, de ne plus "dire systématiquement qu'il faut se déplacer pour se faire dépister" mais plutôt "de prendre des mesures de précaution avec un suivi par téléphone ou par appli" et éventuellement dire aux personnes porteuse du virus "qu'elles n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital".

Ce lundi 2 mars, le bilan de l'épidémie a dépassé les 3.000 morts dans le monde et continue d'avoir de sérieuses conséquences partout à travers la planète, notamment en Italie et en Corée du Sud où le nombre de cas explose.