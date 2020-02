publié le 26/02/2020 à 19:02

Pour la première fois, un Français a succombé au coronavirus. Il s'agit d'un homme de 60 ans, enseignant dans l'Oise. Le ministère de la Santé a confirmé ce mercredi 26 février que son décès était bien lié au Covid-19.

Le sexagénaire est allé sur l'hôpital de Creil en milieu de semaine dernière mais c'est seulement mardi 25 février, dans la journée, que le coronavirus a été détecté. La raison ? La contamination était imprévisible puisqu'il n'était jamais allé dans une zone à risque.

Comme la contamination au coronavirus n'a pas été détectée immédiatement, aucune mesure particulière n'a été prise. L'homme a donc pu contaminer d'autres personnes. Il faut être vigilant. Sa famille et ses proches ont été mis sous surveillance. Tous les soignants et les patients de l'hôpital de Creil vont être contactés.

En revanche, en ce qui concerne les élèves ou les autres professeurs qui l'ont côtoyé, si des douleurs apparaissent maintenant, pas d'inquiétude puisque la période d'incubation de 14 jours est terminée. Toutefois, pour ceux qui ont ressenti fièvre, toux ou difficultés respiratoires pendant cette période, ils sont invités à se manifester auprès du 15.

À noter qu'il n'y a aucun lien avéré entre cet homme et un autre patient contaminé, un Amiénois de 55 ans originaire de l'Oise. Le quinquagénaire est dans un état grave au service réanimation.

À écouter également dans ce journal

Procès Fillon - L'audience du procès de François et Penelope Fillon a été brève ce mercredi. La défense a plaidé deux questions prioritaires de constitutionnalité (sur les délais de prescription et le délit de détournement de fonds publics). Le procès est suspendu jusqu'à jeudi.



Ligue des champions - Malgré l'épidémie de coronavirus en Italie, le 8e de finale aller opposant Lyon à la Juventus Turin aura bien lieu. Coup d'envoi au Groupama Stadium à 21h. Dans le même temps, le Real Madrid reçoit Manchester City.



Tournoi des VI Nations - Le match de rugby du tournoi des VI Nations entre l'Irlande et l'Italie, prévu le 7 mars à Dublin, a été reporté à une date ultérieure en raison de l'épidémie de coronavirus.