publié le 02/03/2020 à 07:10

Plus de 13.000 migrants sont massés aux portes de l'Union Européenne. Le pays est placé en état d'alerte maximale après la décision du président turc d'ouvrir ses frontières et de laisser passer les réfugiés dont de nombreux syriens. Ainsi la Turquie espère mettre la pression sur l'Europe et l'Otan et réclame une aide dans sa guerre contre Bachar al-Assad.

En attendant, des milliers de migrants affluent à la frontière. Les forces grecques ont du mal à les retenir. La plupart tente d’escalader le mur de barbelé, d'autres ont essayé de se réchauffer avec des feux de camps pour tenter leur chance le matin. Youssouf n'a pas fermé l’œil de la nuit. "Les Turcs nous ont dit qu'on pouvait aller en Europe maintenant, mais ils nous ont menti," déplore-t-il.

Quelque 4.000 policiers et soldats armés sont déployés le long des 212 kilomètres de frontière terrestre. Un agriculteur de la région craint de revivre le cauchemar de 2015, où plus d'un million de migrants et réfugiés avaient traversé le pays. "On a tout fait pour aider les Syriens il y a 5 ans mais là c'est à l'Europe d'agir. Nous on n'a pas fait la guerre. Vous pensez que notre armée peut bloquer les frontières encore longtemps ?", interroge-t-il.

Le Grèce est redevenue le premier point d'entrée en Europe pour les migrants et réfugiés. Dans les îles, ils sont 40.000 amassés dans des conditions insalubres pour 6.200 places. Des sympathisants d'extrême droite ont tenté de bloquer l'arrivée d'une barque de 60 personnes dont de nombreux enfants dimanche 1er mars, alors que d'autres ont manifesté devant le centre d'accueil le plus grand d'Europe. Les autorités locales craignent une escalade les prochains jours.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - 130 personnes infectées dont 3 enfants, c'est le dernier bilan en France du coronavirus communiqué dimanche 1er mars au soir. 90% des malades sont toujours hospitalisés et le cas des enfants contaminés n'inspire pas d'inquiétudes. L'Oise reste le département le plus touché. 9 communes ont décidé de fermer leurs établissements scolaires.

Retraites - Réunion ce lundi 2 mars des syndicats opposés à la réforme des retraites, vent debout après l'utilisation du 49.3 pour faire passer le texte en force. Les syndicats pourraient appeler à une nouvelle mobilisation et un retour des blocages dans les transports dès demain.

Affaire Griveaux - Alexandra de Taddeo s'est exprimée auprès de M6 sur les vidéos intimes de l’ex-candidat aux municipales de LaREM Benjamin Griveaux. Alexandra de Taddeo, destinataire des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, a assuré n'avoir gardé des traces de ces vidéos et images que pour se "protéger", et affirmé ne pas avoir participé à leur diffusion par son compagnon Piotr Pavlenski.