Ce jeudi 31 mai, RTL vous détaillait le fonctionnement du futur jeu à gratter, ainsi que le loto patrimoine dont les recettes seront consacrées au sauvetage de certains monument du patrimoine français. À la tête de cette opération de sauvegarde des trésors de la culture française, Stéphane Bern. L'animateur de RTL, nommé chargé de mission sur le patrimoine par Emmanuel Macron, explique le fonctionnement de ses nouvelles sources de revenues.



"C'est un nouveau marché que développe la Française des jeux. ce qui est important c'est de toucher un public qui n'a pas l'habitude de gratter (...) À partir du moment où je me dis que c'est pour le patrimoine, je vais faire un choix citoyen. Parce que le patrimoine appartient à nous tous", explique Stéphane Bern sur RTL.

Concernant le prix de 15 euros pour le ticket, le "monsieur patrimoine" indique que "c'est cher, je suis assez d'accord. mais c'est pour toucher un public qui n'a pas l'habitude et qui a envie de faire un geste pour le loto patrimoine". "On me dit 15 à 20 millions d'euros", indique Stéphane Bern pour les retombées possible. Il en espérait 30 millions comme en Grande-Bretagne.