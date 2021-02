Coronavirus : Castex et Véran fragilisés au sein de l'exécutif ?

publié le 31/01/2021 à 16:00

Depuis vendredi 29 janvier et l'intervention surprise du Premier ministre Jean Castex, pour annoncer des mesures qui ont déjoué la plupart des pronostics, beaucoup de questions se posent sur l'ambiance au sommet de l'exécutif. Et il y a bien eu légère friture sur la ligne entre Matignon et l'Élysée.

Jean Castex plaidait pour une ligne dure : il a perdu son arbitrage et a dû lui-même l'annoncer aux Français. Sa mine fermée et son discours expéditif ont été remarqués à l'Élysée, note un proche d'Emmanuel Macron.

Quant à Olivier Véran, le ministre de la Santé, il pourrait en ressortir fragilisé car toute la semaine il a ouvertement répété que le couvre-feu ne suffisait pas. La veille encore, il envoyait des messages alarmistes. Sa voix n'a pas convaincu Emmanuel Macron.

"Le président n'est pas dans un seul couloir, justifie-t-on à l'Élysée, il est là pour faire la synthèse". Le choix cette fois est de donner un sursis à l'économie et au moral des Français, même s'il faut prendre un risque sanitaire. Emmanuel Macron l'a totalement assumé vendredi devant la presse étrangère : "le risque c'est mon ADN politique".