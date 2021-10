"L'épidémie recommence à gagner du terrain." Sur RTL, Gabriel Attal a appelé à la vigilance vis-à-vis des cas de coronavirus qui sont en augmentation depuis quelques jours. "Qu’il y ait une très légère reprise, cela pouvait être attendu, ce qu’il faut, c’est être vigilant", a insisté le porte-parole du gouvernement mardi 19 octobre.

Pour autant, il est "beaucoup trop tôt" pour parler d'une cinquième vague de coronavirus selon lui. Et cela grâce au taux de couverture vaccinale important. "On a des Français largement protégés", s'est-il félicité appelant désormais les plus de 65 ans à se faire administrer une troisième dose.

"On voit qu'il y a des pays qui sont obligés de reprendre des mesures comme la Lettonie", explique-t-il en précisant que là-bas "50% de la population" seulement est vaccinée. "Cela montre qu'on a eu raison d'être précautionneux", conclut-il.