La candidature d'Éric Zemmour se précise. Les soutiens du polémiste affirment avoir recueilli "une centaine" de parrainages d'élus pour 2022. Au gouvernement, cette possible candidature fait réagir. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal remarque qu'il y a "assez peu de candidatures" annoncées ou sur le point de l'être dont il se sent "plus éloigné".

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 29 août, il a précisé qu'il s'exprimait "à titre personnel". "Éric Zemmour c'est quoi ? C'est la France à genoux, la France rabougrie en permanence, c'est l'esprit de défaite en permanence, on explique que tout va mal, qu'on est un pays où tout dysfonctionne, qui aurait perdu toutes ses valeurs, tout son sens de solidarité, de fraternité, d'égalité", a-t-il dénoncé.

Et d'ajouter : "Ce n'est pas du tout ça que je crois". "Cette crise, au contraire, nous a montré que les Français étaient capables d'avoir des trésors d'inventivité, de créativité et de solidarité", a-t-il précisé, assurant qu'il ne se "retrouverai(t) jamais dans le discours de ceux qui voient tout en noir". Mais "je n'ai pas à donner des brevets de candidature sérieuse ou pas sérieuse, dangereuse ou pas dangereuse, on est en démocratie" et ce sont "les électeurs qui décideront si une candidature est sérieuse ou pas", a-t-il conclu.