publié le 11/11/2020 à 17:22

Jean Castex doit prendre la parole ce jeudi 12 novembre pour faire un point d'étape, deux semaines après le reconfinement de la France. S'il "comprend tout à fait la détresse des commerçants qui sont fermés", le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau a estimé que la réouverture des commerces ne se ferait "pas à ce stade" sur franceinfo.

Le reconfinement a été "fait pour éviter que nous nous déplacions plus qu'il n'en faut", a justifié Marc Fesneau. À chaque fois que l'on se déplace, on multiplie les possibilités de contamination et donc on multiplie les possibilités d'expansion du virus."

Si Jean Castex "décidait de maintenir ces commerces fermés, évidement que chaque jour qui passe, le risque est plus grand de voir ces artisans, ces indépendants et ces commerçants mettre la clef sous la porte avec le cortège de chômeurs qui en sera la conséquence", a déclaré de son côté à la presse la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, en marge de la cérémonie du 11-Novembre à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).