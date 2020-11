Confinement : Gérald Darmanin met en garde les manifestants "pour la messe"

et AFP

publié le 14/11/2020 à 15:33

L'interdiction des messes est-il une atteinte à la liberté de culte ? Une minorité de catholiques en est convaincue, et entend bien le faire savoir. Depuis plusieurs jours, des rassemblements "pour la messe" sont organisés devant diverses églises. Face à cela, le ministre de l'Intérieur (et des Cultes) Gérald Darmanin s'est montré ferme.

"Je ne souhaite pas envoyer les policiers et gendarmes verbaliser des croyants devant une église, évidemment, mais s'il s'agit d'un acte répété et manifestement contraire aux lois de la République, je le ferai dès ce week-end", a prévenu Gérald Darmanin au micro de franceinfo, ajoutant qu'il n'y aurait "plus de week-end de mansuétude".

"Bien sûr que la liberté de culte est très importante, nous avons d'ailleurs laissé ouverts les lieux de culte (...) mais la vie est plus importante que tout, et la vie c'est de lutter contre le coronavirus", a poursuivi le ministre de l'Intérieur. Cette semaine, il avait demandé aux préfets de renforcer les contrôles et de faire preuve de "fermeté" contre les contrevenants au confinement.

Une nouvelle réunion avec les cultes annoncée

Sur son compte Twitter, le locataire de la place Beauvau a toutefois ouvert une porte aux croyants. Il a annoncé qu'il réunira "pour la seconde fois les représentants des principaux cultes ce lundi matin", afin d'évoquer "les conditions dans lesquelles pourraient se tenir à nouveau des cérémonies dans les lieux de culte en fonction de l'évolution de la situation sanitaire".

Pratique du culte durant le confinement. Mon message aux croyants ⤵️ pic.twitter.com/ajT4kpMSaV — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 13, 2020

Plusieurs rassemblements sont prévus ce week-end. Des manifestations ont été autorisées dans l'église Saint-Sulpice à Paris ou encore à Nantes. "Au vu du contexte terroriste et sanitaire, cette manifestation devra se tenir selon des modalités précises", a précisé la préfecture de Loire-Atlantique, indiquant que le rassemblement ne pourrait pas avoir lieu devant la cathédrale mais sur la place Graslin, à une quinzaine de minutes à pied.

La demande de manifestation déposée "prévoit un nombre de participants au moins égal ou supérieur" aux 500 personnes qui se sont rassemblées devant la cathédrale le 8 novembre, indique encore la préfecture, assurant que "le droit de manifester est un droit fondamental des pays démocratiques, constitutionnellement garanti en France".

Les évêques divisés face aux initiatives de certains fidèles

Le 8 novembre, environ 500 fidèles s'étaient déjà réunis devant la cathédrale à Nantes et quelque 550 fidèles s'étaient rassemblés devant le parvis de la cathédrale à Versailles. "Ils ont entonné des chants, il y a eu la prière du chapelet, cela a duré une heure", avait expliqué à l'AFP l'évêque auxiliaire de Versailles Bruno Valentin.

À Lyon, en revanche, l'administrateur apostolique Mgr Michel Dubost a appelé vendredi les chrétiens à être "patients" et à ne pas se rassembler après l'appel lancé aux fidèles à manifester dimanche. "Ne nous rassemblons pas, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur des églises et montrons notre capacité à respecter les cadres qui nous sont donnés au nom de la santé publique", écrit Mgr Dubost dans un communiqué.