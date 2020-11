et AFP

En plein confinement, comment profiter de la Nuit des musées alors qu'ils sont tous fermés ?Au milieu d'une offre digitale pléthorique, chacun d'eux rivalise de visites virtuelles inédites et de récits haletants éclairant l'histoire des œuvres. Objectif : attirer l'amateur d'art confiné sur son sofa. Promenades dans les salles, zoomings perfectionnés dans les tableaux, tutos pour enfants et adultes, lectures, ateliers, conférences, podcasts : tout est proposé pour mettre en valeur les collections et éduquer à l'art grâce à des logiciels ultra-modernes.

Ce samedi 14 novembre au soir, pour la traditionnelle Nuit des musées, Roselyne Bachelot doit ouvrir le bal des festivités virtuelles. Pas de visite "en vrai" cette année, confinement oblige, la ministre de la Culture va inviter le public à la suivre à Paris dans deux maisons-ateliers appréciées pour leur atmosphère intimiste : le musée Gustave Moreau et le musée de la Vie Romantique.

Au Louvre-Lens, les internautes accompagneront l'équipe du musée dans des visites à la lampe torche. Les Beaux-Arts de Lyon sélectionnent quant à eux les plus beaux hiboux et chouettes de ses collections pour qu'ils envahissent ses réseaux sociaux. Le public est invité à tweeter ces oiseaux nocturnes avec le hashtag #NuitDesMuséesChezNous.

Les grands musées parisiens a portée de clics

Parmi les "enquêtes du Louvre", un podcast mêle art et crime autour du Radeau de la Méduse de Théodore Géricault. Romane Bohringer et la navigatrice Isabelle Autissier y racontent ce naufrage à la manière d'une enquête policière. Une série de podcasts invite à plonger dans des affaires comme le vol de la Joconde en 1911. L'appli en VR (réalité virtuelle) "En tête à tête avec la Joconde" continue d'être un grand succès avec 16.000 téléchargements.

Sur les réseaux sociaux, le Musée du Quai Branly révèle, en trois épisodes vidéo, les mystères de la civilisation olmèque, exposée dans ses salles désormais closes. Il a aussi lancé l'opération #BestOfBranly mettant en valeur ses œuvres iconiques, en invitant les internautes à partager, en réponse, leur œuvre préférée dans le musée.

Au Centre Pompidou, le jeu video "Prisme7" propose d'interagir avec 40 œuvres. La websérie "Quèsaco" fait également découvrir quelques œuvres, sur un ton décalé, tentant de répondre en deux minutes aux visiteurs qui demandent : "Mais qu'est-ce que c'est ?".

Des visites virtuelles au château de Versailles

Parmi ses multiples offres, le château de Versailles a choisi de partager les coulisses de ses chantiers, notamment celui de la chapelle royale et les métiers d'art qui y œuvrent : un site internet, des live sur Facebook, une websérie, des vidéos... Les visites virtuelles, notamment d'étrangers, se sont accrues partout de manière exponentielle du fait du confinement.

Le site officiel de la Nuit des musées annonce pour sa part "concerts, visites guidées, coulisses, spectacles, etc." sur sa page Facebook et sur sa page Instagram, "les musées prendront la parole pour vous présenter des anecdotes autour de leurs œuvres et collections, en lien avec la nuit", le tout à partir de 18 heures.