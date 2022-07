Comment Elisabeth Borne a préparé son discours de politique générale

Le discours le plus important de la vie d'Elisabeth Borne

Elisabeth Borne doit prononcer son discours de politique générale ce mercredi 6 juillet à 15h devant les députés. Un moment important qu'elle le prépare depuis dix jours. La Première ministre a échangé avec le président, elle a aussi consulté des députés, des élus locaux, et même des chefs d'entreprises ou des présidents d'associations.

Il faut s'attendre à des clins d'œil aux présidents des groupes d'opposition, qu'elle a vus la semaine dernière pour montrer qu'elle les a entendus car "ça ne sera pas un discours de politique générale comme les autres", admet Matignon.

Normalement, un Premier ministre déroule le programme présidentiel, le calendrier des réformes, c'est le plan de bataille. C'est le cas quand vous avez les mains libres, la majorité absolue. Là, impossible d'arriver en bulldozer : "voilà ce qu'on va faire et quand". Pour le pouvoir d'achat, bien sûr Elisabeth Borne dira qu'il faut "aller vite et tout le monde partagera l'objectif", explique son entourage. Reste à trouver les alliés pour y parvenir sur le fond.

Quels sujets seront abordés ?

Si vous imaginez Elisabeth Borne dire à la tribune : la retraite c'est 65 ans, ce sera effectif l'été prochain, oubliez tout de suite. Mettre le feu à l'hémicycle d'entrée de jeu n'est pas au programme. De toute façon, "vous croyez vraiment qu'on sait ce qu'on pourra faire sur les retraites ?", s'inquiète un proche d'Emmanuel Macron.

Il reste donc difficile de détailler. Un ministre résume la ligne de crête : "Renoncer à la réforme des retraites ? Certainement pas. Rester obstiné à 65 ans sans négocier, circulez il n'y a rien à voir ? Certainement pas". "Elle ne se cachera pas derrière son petit doigt", assure Matignon, "mais pas question de crisper tout le monde".

La cheffe du gouvernement devra faire l'éloge de la concertation, un vrai "discours de la méthode". Comment travailler ensemble, comment faire naître une culture du compromis… "Elle doit dire sur quels sujets elle espère trouver un chemin partagé", suggère un conseiller de l'exécutif et "inciter tout le monde à être à la hauteur".

La Première ministre ne débutera pas son discours dans le meilleur climat possible mais cela reste le plus important de sa vie. Dans son esprit, ce n'est pas qu'aux députés qu'elle doit s'adresser. Bien sûr, elle va donner sa feuille de route, montrer qu'elle est la femme de la situation, qu'elle a déjà obtenu des résultats et surtout qu'elle est capable de tenir un hémicycle qui n'annonce bouillant.

C'est surtout aux Français qu'elle va parler. Des Français qui la connaissent finalement assez peu. Il ne faut pas s'attendre à de grandes envolées lyriques, il n'y en aura pas. Elle va faire ce qu'elle sait faire, "un discours qui lui correspond", raconte son équipe. En clair : je ne suis pas flamboyante mais bosseuse et vous pouvez compter sur moi.

