Coronavirus en France : quels droits pour les parents si une école ferme ?

publié le 01/09/2020 à 16:11

La rentrée scolaire a eu lieu ce mardi 1er septembre dans le contexte actuel de recrudescence de l'épidémie de coronavirus. Le protocole sanitaire prévoit d'ores et déjà que des classes voire des écoles pourraient être fermées en cas de diffusion du coronavirus. "Le congé parental sera possible dans le cas où la classe ou l'école est fermée", a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce mardi sur franceinfo.

"Si jamais un cas est détecté, il y a une évaluation de la situation épidémique. Si on a le sentiment que le virus a circulé dans une classe ou un établissement, on pourra être amené si c'est nécessaire à fermer une classe ou un établissement", a rappelé Gabriel Attal, précisant que la décision reviendrait au rectorat et à l'Agence régionale de santé.

Dans ce cas, pour les parents, "des solutions devront être mises en place, a expliqué le porte-parole du gouvernement. On proposera j'imagine, au niveau local, des solutions. On ne laissera pas les parents sans solution. On donne des garanties aux parents. Il y aura des solutions qui seront proposées."