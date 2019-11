Christophe Castaner estime que les pompiers "ne doivent pas" refuser d’intervenir

publié le 08/11/2019 à 16:06

"Ils ne doivent pas, ils ne le font pas", a répondu Christophe Castaner à propos du refus de certains pompiers d'intervenir dans des situations tendues. Le ministre de l'Intérieur a profité de son déplacement dans le Tarn-et-Garonne pour clarifier sa position sur le sujet.

Interrogé sur France Bleu Occitanie, le membre du gouvernement a répondu aux interrogations sur le malaise des pompiers et les successions d’agressions à leur égard, notamment à Castres la semaine dernière. Il y a "des endroits, où avant d’intervenir, ils doivent attendre la présence des policiers ou des gendarmes pour les protéger", a rappelé Christophe Castaner. Le ministre a précisé qu’une demande avait été faite à certains préfets afin d’établir une cartographie de quartiers sensibles.

L’homme politique a également parlé de l’expérimentation des "caméras-piétons" depuis un mois et demi, dont les policiers et gendarmes sont aujourd’hui équipés. Du matériel que le locataire de la place Beauvau envisage comme "un élément […] de prévention et de judiciarisation. Chaque fois qu’un pompier est agressé, je leur demande de porter plainte de manière systématique. C’est ça qui augmente, ce sont les plaintes, et c’est une bonne chose."

Augmentation des interventions

Christophe Castaner a également assuré aux journalistes de France Bleu Occitanie avoir "travaillé" avec Emmanuel Macron à "renforcer un plan d’action pour protéger les interventions des pompiers, les forces de sécurité et renforcer la présence dans les quartiers". Et de certifier que la moitié des agressions viennent de personnes que les pomper viennent secourir. Les services d’intervention et de secours ont connu une augmentation de 50% du nombre d’interventions annuelles pour les urgences aux personnes depuis dix ans, selon Christophe Castaner.

Le ministre de l’Intérieur visite ce vendredi à Montauban un centre expérimental de coordination entre les pompiers et le SAMU du Tarn-et-Garonne avec un numéro d’appel unique. Un projet qu’il qualifie "d’innovant" pour que les forces d’intervention soient "plus efficaces".