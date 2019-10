publié le 24/10/2019 à 06:54

Tout le monde se souvient de ces insultes envers Emmanuel Macron lors de la manifestation des pompiers du 15 octobre. Et bien le soldat du feu en cause a été suspendu. Une suspension à titre conservatoire décidée par sa hiérarchie.



L’homme devrait comparaître d’ici quatre mois devant le tribunal administratif de Versailles et il risque la révocation. Le pompier, qui s'appelle Nicolas, est quant à lui toujours en arrêt maladie après sa blessure à la cuisse. Il réclame de l’indulgence au micro RTL de Thomas Dullin. "Evidemment aujourd'hui je regrette mes mots et le poids que ça peut avoir aujourd’hui", reconnait-il. Il souhaiterait toutefois que l'on se "rappelle qu'(il s'est) fait tirer dessus". "Si demain je devais perdre mon travail, ce serait difficile à avaler", confie Nicolas.



Les avocats du pompier ont écrit une lettre ouverte au président de la République pour lui demander d’intervenir. Emmanuel Macron, qui est arrivé hier en visite à La Réunion accueilli par plusieurs dizaines de gilets jaunes mécontents.



A écouter également dans ce journal :

Intempéries - La Canebière sous les eaux. On n’avait pas vu ça depuis longtemps à Marseille. Les intempéries qui ont frappé l’Occitanie se sont décalées vers l’Est et ne touchent plus ce jeudi matin que la Corse. Des trombes d’eau se sont abattues en quelques minutes hier soir dans la cité phocéenne.



Faits-divers - En Grande Bretagne, beaucoup de questions restent posées après la découverte de 39 corps dans un camion frigorifique. Le chauffeur de 25 ans originaire d’Irlande du Nord a été interpellé. Il pourrait s’agir d’un nouveau drame de migrants.



Affaire Gosh - Au Japon, où Carlos Ghosn est toujours assigné à résidence, ses avocats ont lancé la contre-attaque face aux inculpations touchant l'ex-patron de Renault et Nissan. Ils accusent les procureurs "d'actes illégaux", remettent en cause leur probité et demandent l'annulation des poursuites à l’encontre de leur client.



Ligue des champions - L’OL s’est incliné 2-1 hier soir sur le terrain de Benfica. C’est Anthony Lopes qui a précipité la chute de son équipe alors que les Rhodaniens étaient revenus au score par Memphis Depay, à la 86ème le gardien relançait directement sur Pizzi l’attaquant.