publié le 21/10/2019 à 16:22

"Le président de la république quitte l’Élysée pour Mayotte. Pourra-t-il atterrir pour serrer la main de M. le Préfet ?" Dans un communiqué posté vendredi 18 octobre sur Twitter, les pompiers de Mayotte ont déclaré qu'ils n'assureront pas la sécurité de l'avion présidentiel sur l'île lors de sa venue mardi 22 octobre.

Les pompiers mahorais déclarent exercer ce "droit de retrait" par solidarité avec leurs collègues "de la Métropole et des DOM-TOM". Ceux-ci ont été "victimes de jet de bombe lacrymogène et balles venant de lanceurs de balles de défense" de la part des forces de l'ordre pendant qu'ils manifestaient le 15 octobre dernier. "Il est inutile d'envoyer les forces de l'ordre de cette manière afin de traiter et provoquer des agents du même ministère qui ne cherchent qu'à aider la population", jugent les pompiers mahorais.

Concrètement, les pompiers de Mayotte cesseront le travail uniquement lors de l'arrivée du Président sur l'île, "soit une heure avant l'atterrissage et quinze minutes après l'arrêt total des moteurs". Leur travail reprendra ensuite normalement.

Le président de la république quitte l’@Elysee pour Mayotte. Pourra-t-il atterrir pour serrer la main de M. le @Prefet976 ? pic.twitter.com/azbDBb3WEV — SNSPP-PATS (@SNSPP_PATS) October 18, 2019