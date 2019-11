VIDÉO - Emmanuel Macron à Michel Platini sur RTL : "Revenez, ça me ferait plaisir"

publié le 07/11/2019 à 18:53

Pour la 2e fois en ce début de saison 2019-2020, une personnalité était invitée par Thomas Sotto à prendre les clés de RTL Soir, jeudi 7 novembre. Après Djamel Debbouze le mardi 24 septembre, c'était au tour de Michel Platini. L'ancien footballeur vient de publier un ouvrage intitulé Entre nous (avec Jérôme Jessel), aux Editions de L'Observatoire.

Avant de répondre aux questions des auditeurs, celui qui est désormais âgé de 64 ans a été particulièrement touché par un message, celui du président de la République Emmanuel Macron. "Bonjour cher Michel, cher 'Platoche'. Je voulais, cher Michel, passer un petit message d'amitié, d'abord de celui qui a rêvé en regardant le joueur, en revoyant les exploits qu'il avait faits, en admirant le sélectionneur et la légende au fond. Je dois dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire du football qui avaient cette patte, cette intelligence du terrain".

"Vous avez fait rêvez des générations entières dont la mienne, et donc merci pour ça, poursuit le chef de l'État. Vous avez fait ensuite cher Michel beaucoup pour le foot français et le foot européen et je voulais vous remercier énormément pour tout ça (...) Mais ce message consiste aussi à vous dire : vous avez encore plein de choses à apporter au foot français et aux jeunes Français. Et si vous étiez prêt, peut-être pas à rechausser les crampons, mais à vous réengager pour le foot, le sport, notre pays, ça me ferait plaisir".

"Je crois que je vais m'évanouir, a réagi Michel Platini. Je suis très très ému, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que le président de la République puisse dire des choses aussi belles sur moi. Ça me touche énormément". Et quant à l'appel à un retour, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France appelle à la patience. "Je reviendrais dans la mesure où je pourrais être utile". A Saint-Etienne ? A Nancy ? "Vous ne saurez pas, je ne sais pas, je n'ai pas choisi (...) Laissez-moi réfléchir, il n'y a rien d'urgent, ma suspension s'est terminée il n'y a pas longtemps. Ça sera ma dernière aventure, donc je ne veux pas me tromper".