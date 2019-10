Christophe Castaner fragilisé, Emmanuel Macron et Édouard Philippe font bloc

Emmanuel Macron et Christophe Castaner, le 13 mars 2019

Le duo exécutif serre les rangs pour soutenir le soldat Castaner. Édouard Philippe ne s'est pas seulement contenté de rappeler que le ministre de l'Intérieur a toute sa confiance. Le premier ministre a pris position à l'Assemblée lors de la séance des questions au gouvernement. "Je suis le chef du gouvernement et j'assume, au nom du gouvernement, tout ce qui a été fait dans l'État. Tout", a-t-il lancé.

Le ministre de l'Intérieur fait face à un flot de critiques, émanant de l'opposition, sur la gestion de l'attaque à la préfecture de police de Paris. Il a d'ailleurs été entendu avec Laurent Nuñez, secrétaire d'État, par la délégation parlementaire au renseignement.

Son président, Christian Cambon, a précisé que les deux membres du gouvernement avaient répondu avec "précision" à toutes les questions posées. Ces dernières ont tourné "autour de l'habilitation et du renouvellement de l'habilitation d'une manière générale des agents et particulièrement de l'agent en question", a-t-il indiqué.

Pas de "problème" Casta

Mais qu'en pense-t-on dans les coulisses du pouvoir ? Selon Le Canard Enchaîné, Emmanuel Macron soutiendrait son ministre de l'Intérieur mais reconnaît que "Casta a parlé trop vite. Mais il a tout notre soutien. Ce n'est pas un problème à traiter, en tout cas, pas avant les municipales", aurait ajouté le président de la République.

Édouard Philippe aurait quant à lui fustigé la droite, rapporte le journal. "Ils demandent toutes les semaines la démission de Casta, mais personne n'a envie de la leur offrir. Il faut que Christophe encaisse et serre les dents". Serrer les dents pour le ministre et serrer les rangs pour la majorité, autant de préconisations faites par le président et son premier ministre.