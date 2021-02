Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation est l'invité de Benjamin Sportouch

publié le 23/02/2021 à 09:13

En décembre, le président de la République Emmanuel Macron a promis de créer un chèque alimentaire pour permettre aux ménages les plus modestes de mieux manger et aux agriculteurs de mieux vivre. Une mesure qui fait écho à une demande des membres de la convention citoyenne pour le climat.

Deux mois plus tard, Bercy et le ministère de l'Agriculture travaillent encore à définir les modalités d'application de cette aide. "On est en train de définir leur forme", affirme le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, invité de RTL ce mardi 23 février.

"Quand vous prenez une décision, il faut la mettre en oeuvre. Ce n'est pas si évident que cela de définir leur périmètre et le système de distribution. Nous sommes en cours de finalisation de ce dispositif, il y a un gros travail de fait avec les députés", poursuit le ministre.

L'objectif de cette aide nutritionnelle est de répondre à "une inégalité sociale nutritionnelle dans notre pays" en apportant "la capacité à chacun d'avoir accès à des produits de qualité, des produits frais et locaux", rappelle le membre du gouvernement. "L'idée, c'est d'aller chez des producteurs locaux pour avoir accès à ces produits frais et locaux".

En attendant de découvrir les modalités d'application du chèque alimentaire, Julien Denormandie encourage les Français à se rendre dans les fermes à proximité de chez eux à travers la plateforme Fraisetlocal.fr qui recense les produits agricoles en vente directe à la ferme sur le territoire.