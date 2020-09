DIAPORAMA - Attentats de janvier 2015 : qui sont les 17 victimes ?

Elsa Cayat, 54 ans, psychiatre et psychanalyste, tuée le 7 janvier 2015 par les frères Kouachi dans les locaux de "Charlie Hebdo" t

publié le 02/09/2020 à 06:20

Ce mercredi 2 septembre s'ouvre le procès des attentats de janvier 2015. 14 accusés vont être jugés pour leurs liens plus ou moins étroits avec les trois terroristes qui ont fait 17 morts les 7, 8 et 9 janvier 2015. Par ces actes, ils entendaient frapper la liberté de la presse, la France et la communauté juive.

Le 7 janvier 2020, les frères Kouachi ont abattu 12 personnes dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. Ils ont d'abord tué Frédéric Boisseau, 42 ans, agent de maintenance employé du groupe Sodexo, qui se trouvait dans la loge du 10, rue Nicolas-Appert.

Ils ont ensuite assassiné les dessinateurs Stéphane Charbonnier, dit "Charb", 47 ans, directeur de la publication de l'hebdomadaire depuis 2009 ; Jean Cabut, dit "Cabu", 76 ans, un grand amateur de jazz à l'éternelle coupe au bol ; Philippe Honoré, 73 ans ; Bernard Verlhac, dit "Tignous", 57 ans ; Georges Wolinski, 80 ans, ex-pilier de Hara-Kiri.

À ceux-là s'ajoutent l'économiste Bernard Maris, 68 ans, qui signait une chronique hebdomadaire "Oncle Bernard" ; la psychiatre et psychanalyste Elsa Cayat, 54 ans, qui tenait la rubrique "Charlie Divan" ; et le correcteur érudit et friand de littérature Mustapha Ourrad, 60 ans.

Sont aussi morts Michel Renaud, 69 ans, fondateur du festival Le rendez-vous du Carnet de voyage à Clermont-Ferrand et qui avait été invité par Cabu à assister à la conférence de rédaction, et le brigadier Franck Brinsolaro, 48 ans, qui était affecté à la protection de Charb.

Le 8 janvier 2020, Clarissa Jean-Philippe, policière municipale de 27 ans, est abattue par Amédy Coulibaly alors qu'elle se rendait sur un banal accident de la circulation sur la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine).

Le lendemain, Amédy Coulibaly a tué quatre personnes, toutes de confession juive, dans l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris : Yohan Cohen, 20 ans, employé du magasin comme manutentionnaire, Philippe Braham, 45 ans, client du magasin et cadre commercial dans une société de conseil en informatique, François-Michel Saada, 63 ans, cadre supérieur à la retraite, et Yoav Hattab, un étudiant tunisien de 21 ans.

