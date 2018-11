Carlos Ghosn : "Le champion pourrait devenir le paria", juge Alain Duhamel

publié le 20/11/2018 à 19:21

La mise en cause de Carlos Ghosn, président de Renault-Nissan, pour non déclaration de revenus provoque un énorme scandale. Si les faits sont avérés, le scandale est gigantesque, homérique, historique même. Il faut bien entendu vérifier s'il a ou non commis ce dont on l'accuse (...)



Il n'empêche que jusqu'à présent, Carlos Ghosn c'était le plus grand industriel français, c'était le champion, celui qui avait imaginé monter personnellement cet attelage incroyable entre Renault et Nissan et ensuite Mitsubishi. Pour cela, il était fastueusement payé.

S'il s'avère qu'il fraudait le fisc, qu'il y avait des malversations financières, eh bien à ce moment-là c'est toute son image qui s’effondre et c'est le champion qui devient le paria, le pestiféré, épouvantail.

Cette situation a d'ores et déjà deux conséquences sur le premier constructeur mondial : une baisse brutale en bourse et le fait que le groupe va devoir renouveler la présidence et la direction générale de toute une série de sociétés.