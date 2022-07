Brigitte Macron : la conseillère secrète du président de la République

Le sujet du jour. Déplacements, interviews… Ces cinq dernières années, Brigitte Macron s'est montrée discrète en public mais omniprésente dans les coulisses du pouvoir. Conseillère en communication, en stratégie politique et dénicheuse de talents, la Première dame n'hésite pas à mettre ses compétences au service de la présidence de la République et à épauler l'homme qui partage sa vie. "Très souvent les discours, le soir, il les expérimente sur moi. En règle générale je lui dis que c'est un peu long, car je ne suis pas bon public et qu'il est tard", avait déclaré Brigitte Macron en 2019 au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL.

Analyse. "C'est une conseillère, c'est celle qui voit Emmanuel Macron quand il se lève et celle qui voit Emmanuel Macron quand il se couche. Elle lui parle très librement, elle ne dévoile jamais ses échanges. Au fil du quinquennat, on a compris qu'elle avait une parole franche et directe. Elle lui a beaucoup répété que ses interventions étaient trop longues ou pas claires, ça elle peut lui dire. C'est Brigitte Macron, son métier d'enseignante aussi. Elle n'hésite pas à lui dire. Elle n'hésite pas non plus à lui dire quand il est fatigué, quand il doit faire une pause, maintenant il faut arrêter, il faut prendre un break. Il n'est pas toujours content Emmanuel Macron, on l'a vu parfois, mais il l'écoute, c'est sa conseillère de l'ombre", explique Vincent Derosier, journaliste politique à RTL.

"Elle a été professeure de théâtre, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont rencontrés avec Emmanuel Macron. Donc il y a toujours eu ce rapport à l'oralité, à la prise de parole en public, dans leurs propos. C'est peut-être la seule, qui est en capacité de lui dire cash ce que, finalement, peut-être d'autres conseillers pensent sur les discours. Et puis, le conseiller également sur des décisions importantes. On sait qu'au moment de certains remaniements, elle a eu une importance particulière. Elle a notamment plaidé pour le maintien, pendant un moment, de Marlène Schiappa au gouvernement alors qu'elle était plutôt donnée partante, ou encore de Jean-Michel Blanquer, avec qui elle avait plutôt une bonne relation, donc non, elle a bien sûr plus qu'un rôle de compagne", ajoute Thomas Després, journaliste politique à RTL.





