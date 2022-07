Emmanuel Macron : quelles sont ses habitudes secrètes ?

Le sujet du jour. "On ne prévoit rien, il voit, il travaille et quand il a fini, il adapte la détente au travail", a déclaré Brigitte Macron à propos de son mari, lors de vacances à Brégançon (Côte d'Azur). Un président qui ne dort pas, un travailleur acharné même en vacances, un écrivain… De nombreuses rumeurs circulent sur les habitudes d'Emmanuel Macron, mais qu'en est-il réellement ?



Pourquoi en parle-t-on ? Quelles sont ses habitudes ? Est-il possible d’être “un président normal” ?

Analyse. "Moi ce qui m'a marqué chez Emmanuel Macron, c'est peut-être ce mythe du président qui dort peu. Au début du quinquennat, il a cherché à installé le fait que lui n'avait besoin que de quatre heures de sommeil, qu'il travaillait toute la nuit. Après cinq ans, il suffit de prendre une photo d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 pour voir que la fonction use et pour voir qu'un président a besoin de sommeil. Ce que l'on a constaté lors de certains déplacements, c'est qu'il arrivait avec la trace de l'oreiller, donc parfois, il a besoin de dormir. C'est un président qui s'endort tard, une heure ou deux heures du matin tous les soirs, on peut le vérifier avec les connexions en ligne sur les réseaux sociaux et les textos qu'il envoie aux collaborateurs, mais qui va se lever à sept heures et demie, huit heures, parfois plus, car il arrive très souvent en retard lors des déplacements, donc ce n'est pas quelqu'un qui dort quatre heures", explique Vincent Derosier, journaliste politique à RTL.



"À chaque fois, il parsème ses discours de références littéraires. Il veut montrer, en effet, qu'il a cette culture et il a certainement une culture de classiques, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il a eu le temps, pendant son quinquennat, de lire ? C'est plus incertain, c'est vrai qu'on ne l'a pas entendu citer des références d'auteurs contemporains. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il n'a jamais été auteur lui même. Vous savez qu'il a un manuscrit, ce fameux manuscrit secret qu'il n'a jamais publié, il aurait donc ce roman. Est-ce que c'est un roman ? Dans tous les cas il existe. Est-ce que c'est une frustration, ou est-ce que c'est aussi qu'il n'en a pas forcément le talent ? En tous cas, il reste un mystère sur ce qu'il a exactement dans les tripes en tant qu'auteur", ajoute Benjamin Sportouch, chef du service politique à RTL.





