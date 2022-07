Emmanuel Macron : plongée dans la pensée secrète du Président

Le sujet du jour. Un président isolé par le pouvoir, une politique verticale selon ses adversaires, un séducteur… La critique à l'égard du président de la République est tenace. Depuis ces cinq dernières années, chacun a pu se forger une opinion sur Emmanuel Macron et sur sa façon de gouverner. Celui qu'on surnomme "Jupiter" ou encore "le maître des horloges" garde sa part de mystère.

Pourquoi en parle-t-on ? Quels sont les secrets du président de la République ? Comment prend-il ses décisions ?

Analyse. "Ce n'est pas quelqu'un qui aime révéler ce qu'il est au plus profond. Oui, c'est quelqu'un de secret car il se confie à très peu de monde. Il a, autour de lui, une poignée de personnes en qui il a vraiment confiance et c'est en lien avec son parcours, personne ne l'attendait là où il était. Et donc, il a mis dans la confidence très peu de monde dès le début. Parce qu'il ne fait finalement confiance qu'en une seule personne, lui même", explique Benjamin Sportouch, chef du service politique de RTL.



"La technique du regard, il le fait avec tout le monde. C'est à dire que si demain il vous regarde et il vous parle, vous êtes la personne la plus importante du monde. Ça peut être pendant les bains de foule, les français qui sont agglutinés derrière les barrières et qui ont attendu le président trois heures en plein soleil, quand il va avoir 30 secondes avec eux, il va les regarder dans le yeux, ne pas les lâcher et poser des questions comme si tout d'un coup, elles étaient les personnes les plus importantes du monde (…) Même à l'Assemblée nationale, il avait séduit de nombreux députés, y compris dans l'opposition", ajoute Vincent Derosier, journaliste politique à RTL.





