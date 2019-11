Black Friday : Élisabeth Borne met en garde contre la "frénésie de consommation"

publié le 25/11/2019 à 21:44

L'opération commerciale n'a décidément pas le vent en poupe. La ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne a alerté ce lundi 25 novembre contre la pollution que génère le "Black Friday", mettant en garde contre "la frénésie de consommation" liée à cette journée de promotions prévue vendredi 29 novembre.

Cette manifestation commerciale importée des États-Unis est une opération "où, à coups de remises, de publicités, on vous incite à acheter des produits dont vous n'avez pas nécessairement besoin", a jugé Élisabeth Borne sur BFM Business, citant "un chiffre, l'an dernier, au lendemain du Black Friday, c'était un million de colis livrés dans Paris".

"On ne peut pas à la fois baisser les émissions de gaz à effet de serre et appeler à une frénésie de consommation. Il faut surtout consommer mieux", a-t-elle souligné, ajoutant qu'"on peut avoir des objets qu'on garde plus longtemps. Si par exemple tous les téléviseurs duraient non pas huit mais neuf ans, on économiserait les émissions de gaz à effet de serre de la ville de Lyon pendant un an".

Un Black Friday vivement critiqué

De groupes comme Extinction Rebellion, Youth for climate, Attac ou Alternatiba COP21 ont prévu des actions un peu partout en France vendredi pour dénoncer "la grande braderie de la planète" que représente selon eux le "Black Friday", détourné par ces organisations en "Block Friday".

Les jeunes militants pour le climat de Youth for climate promettent sur Twitter "une grosse action de désobéissance civile" dans Paris, plutôt que de participer à une nouvelle marche mondiale pour le climat avant la COP25 à Madrid, comme celles qui ont eu lieu en septembre lors d'un sommet pour le climat à l'ONU, ou en mars dernier.



🔥 Les flammes dévorent les puits de carbone de demain tandis que nous ouvrons ceux d'hier pour relarguer leur contenu dans l'atmosphère. 🏭 Dans 10 jours, nous dirons STOP à la machine à consommer ! ⛔ #WeAreUnstoppable pic.twitter.com/kl0WIMqlpS — Youth For Climate France 🌍🔥 (@Youth4Climatefr) November 19, 2019

"Ces manifestations monstres de la jeunesse n'ont pas fait réagir le gouvernement et Emmanuel Macron (...) Face à l'inaction, il serait criminel que nous ne fassions rien, alors nous passons à l'action, notamment par la désobéissance civile", argumentent-ils. D'autres actions sont annoncées vendredi et/ou samedi à Nantes, Lyon, Marseille, Dijon, Rennes, Clermont-Ferrand contre le Black Friday.