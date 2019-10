publié le 09/10/2019 à 05:06

N'en déplaise à Donald Trump, les grandes villes américaines, elles, appliquent l'accord de Paris sur climat et agissent contre le réchauffement. Ce mercredi 9 octobre à Copenhague débute le sommet mondial des maires. Et à cette occasion, une étude montre comment 30 grandes métropoles, exemplaires, ont réussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et parmi elles, 10 sont américaines.

Washington où se trouve la Maison Blanche, New York, Chicago... En tout, dix grandes villes sont parvenues a réduire leurs émissions de carbone et donc à inverser la courbe de la pollution. New York a par exemple décidé de rénover et d'isoler 50.000 bâtiments dont tous les gratte-ciels. Au niveau des émissions de la ville, c'est comme si 1,3 millions de voitures étaient supprimées.

À Philadelphie, 20% de l'électricité va être solaire. Austin a de son côté déjà réduit ses émissions de 75% et a planté suffisamment d'arbres pour compenser le reste. Toutes ces villes ferment leurs centrales à charbon, alors que Donald Trump avait décidé de les relancer. Il est en train de perdre : 51 centrales ont été arrêtées depuis qu'il est au pouvoir.

Cela dit, les efforts de ces villes ne vont pas suffire : les émissions de carbone des États-Unis sont reparties à la hausse l'an dernier, à cause de la croissance économique. La consommation de kérosène et de diesel a augmenté. Donald Tump est également responsable, à force de détricoter toutes les mesures sur le climat qu'avaient prises avant lui Barack Obama. Mais quelque part, ces grandes villes exemplaires ont évité aux États Unis de vraiment déraper.